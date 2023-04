Ascolti Tv 12 aprile 2023, Pretty Woman al 31° passaggio non è Luce dei Tuoi Occhi

Ascolti 12 aprile 2023 in Prima Serata su Rai1 per la trentunesima volta è andato in onda il film Pretty Woman. Ha registrato una media di 2.529.000 spettatori pari al 15.2%. Su Canale 5 l’esordio della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha conquistato 2.707.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 la quinta stagione di Rocco Schiavone 1.888.000 e 10.8% di share. Su Italia 1 – dalle 21.34 alle 0.17 – la seconda puntata di Back to School 840.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.761.000 e 10.9%. Su Rete4 Controcorrente 539.000 e 3.9%. Su La7 Atlantide sul caso Pasolini 277.000 con il 3.1% (Pasolini Un Delitto Italiano, dalle 21.29 alle 23.18, 429.000 e 2.4%). Su Tv8 la prima puntata di A Casa Tutti Bene La Serie 139.000 e 0.8%. Sul Nove Il Domani tra di Noi 310.000 con l’1.8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.109.000 e 20.7%. A seguire Soliti Ignoti 4.315.000 e 22.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.668.000 e 18.8%. Su Rai2 Tg2 Post 1.147.000 con il 5.8%. Su Italia1 NCIS 1.346.000 e 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.277.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.594.000 (8.2%). Su Rete4 Stasera Italia 730.000 (3.7%) e 741.000 (3.8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.438.000 (7.3%). Su Tv8 100% Italia 351.000 con l’1.8%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 415.000 e 2.1%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.984.000 (25.6%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.396.000 (22.8%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 635.000 (9.9%), Viva Rai2! 280.000 (9.5%). Su Canale 5 Tg5 756.000 (9.6%), La Prima Cosa Bella 288.000 (7.3%). Su Rai2 StraMorgan 341.000 (4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 538.000 (8.4%).

Nel Daytime, oltre ai programmi campioni di ascolti, da segnalare la crescita continua di share di Tg2Italia, il programma di approfondimento condotto al mattino su Rai2 da Marzia Roncacci.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA