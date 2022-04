Ascolti Tv 12 aprile 2022, Ancelotti vince ai supplementari contro Chelsea e fiction ma a brindare in coppa è Diaco con Drusilla

Ascolti del 12 aprile 2022. In prima serata su Rai1 la fiction La Scogliera dei Misteri è stata seguita da una media di 3.688.000 spettatori pari al 16,7%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid-Chelsea 3.582.000 e 16,5% (pre e post gara nel complesso: 2.773.000 e 12,2%; primo tempo: 3.835.000 – 15,9%, secondo tempo: 3.495.000 – 15,7%; supplementari: 3.379.000 – 18,8%). Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.28 – La Pupa e il Secchione Show 1.258.000 (8,7%). Su Rai2 – dalle 21.50 alle 0.25 - Anche Stasera Tutto è Possibile 1.409.000 (8%). Su La7 diMartedì 1.176.000 (5,8%). Su Rai3 Cartabianca 1.143.000 (5,8%). Su Rete4 Fuori dal Coro 807.000 (4,8%). Su Tv8 Spider-Man: Homecoming 356.000 (1,8%). Sul Nove Redemption: Identità Nascoste 395.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.116.000 (21,5%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.486.000 (15,4%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.631.000 (6,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.223.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.429.000 (6,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.915.000 (8,1%). Su Rai2 Tg2 Post 1.042.000 (4,3%). Su Rete4 Stasera Italia 963.000 (4,2%) e 1.143.000 (4,8%). Su Tv8 Guess My Age 357.000 (1,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 357.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.028.000 (24,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.029.000 (18,8%). Su Rai2 – dalle 17.45 alle 19.39 – l’incontro di Calcio Femminile Svizzera-Italia 544.000 (4,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 877.000 (8,5%). Su Canale5 X-Style 349.000 (6,3%). Su Rai2 ottimo risultato per Ti Sento con Pierluigi Diaco che intervista Drusilla Foer 396.000 (6,8%), a seguire Generazione Z raccoglie 217.000 (6,3%). Su rai3 Tg3 Linea Notte 411.000 (5,4%). Su La7 DiMartedì Più 443.000 (5,6%), TgLa7 443.000 (5,6%).

