Ascolti Tv 12 aprile 2021, La Fuggitiva corre più di tutti ma L'Isola c'è

Ascolti Tv 12 aprile 2021. In prima serata su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha conquistato una media di 5.079.000 spettatori pari al 20,8%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.09 – l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 15 ha raggiunto la media di 3.439.000 spettatori (19,9%). Su Rai2 il film Troppo Napoletano 1.100.000 (4,3%). Su Italia 1 il film Fast & Furious 5: 1.540.000 (6,6%). Su Rai3 Report 3.066.000 (12,1%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.007.000 (4,8%). Su La7 Black Rain Pioggia Sporca 380.000 (1,6%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 412.000 (1,6%). Sul Nove Il Monaco 350.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.393.000 (19,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.662.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.900.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.364.000 (5,1%) nella prima parte e 1.198.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.080.000 (3,9%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.326.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.746.000 (6,4%). Su Italia1 CSI Miami 1.461.000 (5,4%). Su Tv8 Guess My Age 521.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 514.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.949.000 (23,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.903.000 (19,1%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 851.000 (7,1%), S’è Fatta Notte 312.000 (4,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 675.000 (16,4%). Su Rai2 W Le Donne 370.000 (2,9%). Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui 1.438.000 (8,8%), Tg3 Linea Notte 659.000 (7,4%). Su Italia1 Tiki Taka 490.000 (7,4%). Su Rete 4 Guida per la Felicità 139.000 (2,6%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 11:18

