Ascolti Tv 12 aprile 2019. Canale 5 sugli scudi con Bonolis e Striscia. Al mattino va forte Salvo Sottile

Ascolti Tv di venerdì 12 aprile 2019. La prima serata sorride a Paolo Bonolis. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 è stato seguito da una media di oltre 4,6 milioni di spettatori, pari al 24% di share. Su Rai1 La Corrida con Carlo Conti ha raggiunto i 4 milioni e il 19%. Per il terzo posto l’ha spuntata su Rete4 Quarto Grado con il 5,8%. Ha preceduto su La7 Propaganda 5%, su Rai2 Kingsman Secret Service 5%, sul Nove Fratelli di Crozza 4,9%. Su Italia 1 Red 4%. Su Rai3 La Mafia Uccide solo d’Estate 3,6%. Su Tv8 Johnny Stecchino 1,4% Su Real Time/+1 Cake Star 2,2% di share.



Nella fascia Access pareggio tra Rai1 con I Soliti Ignoti ottiene (4,7 milioni e 19,7%) e Canale 5 con Striscia la Notizia (4,7 milioni e 19,5%). Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,5% e Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9% e su La7 Otto e Mezzo 6,9%. Su Tv8 Guess my Age 2,1%. Sul Nove Boom! 1,3%.



Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4,3 milioni e 25,2%, su Canale 5 Avanti un Altro! 3,5 milioni e 20,6%. Al mattino da segnalare l’ottima performance di Salvo Sottile con Mi Manda RaiTre (8,7%). Al pomeriggio Gf al 20,7%. © RIPRODUZIONE RISERVATA