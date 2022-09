Ascolti Tv 11 settembre 2022, l'ItalVolley sul tetto del mondo e della serata (22,5% di share)

Ascolti dell’11 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la finale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato una media di 3.752.000 spettatori pari al 22,5% di share (pre e post match: 3.593.000 e 24,8%). Su Canale 5 la prima visione di Harriet 1.598.000 (11,4%). Su Italia1 il film Aquaman 913.000 (6%). Su Rai3 Presa Diretta 791.000 (5%). Su Rete4 – dalle 21.30 alle 0.54 - Zona Bianca 595.000 (4,6%). Su La7 – dalle 21.18 all’1.30 – il ritorno di Non è l’Arena 525.000 (4,4%). Su Rai2 – dalle 22.02 alle 23.30 – Bull 573.000 (3,7%). Sul Nove Ficarra e Picone Sono cose che capitano 327.000 (2%). Su Tv8 World Trade Center 225.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.875.000 (16,9%). Su La7 In Onda 959.000 (5,7%). Su Rete 4 Controcorrente 800.000 (4,9%) e 812.000 (4,8%). Su Rai2 Tg2 Post - in onda fino alle 22.01 –574.000 (3,3%). Su Italia1 NCIS New Orleans 918.000 (5,6%). Su Rai3 Sapiens 757.000 (4,6%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 415.000 (2,5%). Sul Nove Little Big Italy 275.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.402.000 (26,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.932.000 (15,7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 627.000 (6,4%) e 491.000 (4,1%) nei Tempi Supplementari. Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.791.000 (13,3%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 Azzurro Storie di Mare 986.000 (19,6%) e 1.083.000 (20,2%). A Sua Immagine 1.326.000 (20,8%), la Santa Messa 1.442.000 (23,4%), l’Angelus 2.003.000 (24,3%), Linea Verde Estate 2.737.000 (23,9%), la prima puntata della nuova stagione di Domenica In 2.188.000 (17,9%) dalle 14.14 alle 15.06 e 1.882.000 (16,5%) dalle 15.11 alle 16.56 (presentazione di 5 minuti: 2.195.000 e 17,8%, Saluti di Mara di 7 minuti: 1.894.000 e 19,8%). Tim Music Awards 1.586.000 (17,6%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 di Italia da Monza 3.361.000 (28%). Su Rai2 il debutto di Elisa Isoardi con Vorrei Dirti Che 277.000 (2,3%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 661.000 (5,5%) e 632.000 (6,8%).

In Seconda Serata su Rai2 La Domenica Sportiva 991.000 (14,2%). Su Italia1 Pressing 449.000 (8,7%). Su Rai 1 Speciale Tg1 281.000 (4%). Su Canale 5 Tg5 347.000 (6,1%). Su Rai 3 l’ultima puntata dell’ottimo Sex che fa servizio pubblico anche su temi considerati tabù 187.000 (3,1%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 11:17

