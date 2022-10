Ascolti Tv 11 ottobre 2022, il Milan si consola vincendo in tv

Ascolti dell’11 ottobre 2022 in Prima Serata su Canale 5 l’incontro di Champions League Milan-Chelsea è stato visto da una media di 4.165.000 spettatori pari al 20,1% di share (pre e post gara nel complesso: 3.120.000 – 14,9%. Primo tempo: 4.716.000 – 21,5%, secondo: 3.603.000 – 18,6%). Su Rai1 la fiction francese Morgane Detective Geniale 2: 2.834.000 e 15,5% (primo episodio: 3.144.000 – 15.2%, secondo 2.542.000 – 16%). Su Rai2 Jumanji The Next Level 722.000 (3,8%). Su Italia 1 Le Iene 1.354.000 (9,9%). Su Rai3 CartaBianca 903.000 (5,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 786.000 (5,4%). Su La7 diMartedì 1.277.000 e 7,4% (diMartedì Più: 392.000 – 6.2%). Su Tv8 Pechino Express 604.000 (3,3%). Sul Nove Viva l’Italia 291.000 (1,6%). Su Real Time ottima performance per Flavio Montrucchio e Primo Appuntamento che ha ottenuto la media di 462.000 spettatori (2,2%) con un picco di 540.000 spettatori.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.332.000 (19,9%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.602.000 (17,2%). Su Rai2 Tg2 Post 634.000 (2,9%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.344.000 (6,3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.338.000 (6,4%) e Un Posto al Sole 1.598.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.116.000 (5,4%) e 951.000 (4,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.544.000 (7,1%). Su Tv8 100% Italia 441.000 (2,1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 535.000 (2,5%).

Nel Preserale Reazione a Catena 4.249.000 (25,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.156.000 (19,8%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.481.000 (14%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 582.000 (9,3%). Su Canale 5 Champions League Live 1.290.000 (12,1%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 301.000 e 3,2% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 185.000 – 3,1%), Generazione Z segna 134.000 (3,6%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 293.000 (4,9%). Su Italia1 I Griffin 327.000 (9,3%) e 258.000 (9,2%). Su Rete 4 Rapimento e Riscatto 133.000 (4,2%).

