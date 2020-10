Ascolti Tv 11 ottobre 2020, boom per gli Azzurri e il Tg1 ma Fazio e d'Urso crescono

Ascolti Tv domenica 11 ottobre 2020. Vince la prima serata su Rai1 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Italia che ha conquistato 6.814.000 spettatori pari al 26,2% di share (2,4 milioni in più e quasi +6 punti di share rispetto all’Allieva 3 di domenica scorsa). Su Canale 5 si tiene bene in palla Live Non è la D’Urso, in onda dalle 21.47 alle 01.26, con il record stagionale di 2.432.000 spettatori e il 15,9% di share (picchi del 28% e quasi 4 milioni). Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.32 alle 22.46, nonostante la partita su Rai1 cresce negli ascolti: è stato visto da 2.648.000 spettatori pari al 10,3% e Che Tempo che Fa il Tavolo, in onda dalle 22.50 alle 23.56, 1.580.000 (9,4%). Su La7 Non è l’Arena registra il 4,8% con 1.261.000 spettatori dalle 20.36 alle 22.12 e il 5,7% con 860.000 dalle 22.17 alle 00.56. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa 1.532.000 e 6,5%. Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.392.000 (5,2%) e NCIS New Orleans 1.154.000 spettatori (4,6%). Su Rete4 Le Due Vie del Destino 642.000 e 3%. Su Tv8 Masterchef Italia 591.000 (3%), sul Nove Paolo Borsellino Era mio Padre l’1,1% e 260.000.

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 3.136.000 e l’11,9%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.032.000 spettatori nella prima parte (4%) e 1.050.000 (3,9%) nella seconda. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.283.000 (20,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.390.000 (16,5%). Ottimo risultato per il Tg1 delle 20 con 5.876.000 spettatori e il 24,6% di share.

Nel daytime da segnalare su Rai1 l’Angelus 2.613.000 (20,7%), Linea Verde 3.468.000 (21,6%). Domenica In con Mara Venier che ha ospitato Maria De Filippi 3.551.000 (19,2%) nella prima parte e di 3.211.000 (18,7%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.301.000 (14,1%). Su Canale 5 Domenica Live 12,6% con 2.047.000 spettatori. Su Rai2 il Giro d’Italia 1.464.000 (8%) nella prima parte e 2.226.000 (12,6%) nella seconda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 11:16

