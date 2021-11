Ascolti Tv 11 novembre 2021, Un Professore di nome Gassmann sale subito in cattedra

Ascolti Tv 11 novembre 2021. In prima serata su Rai1 parte forte la serie Un professore con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, ha conquistato una media di 5.090.000 telespettatori, pari al 25,3% di share. Su Canale5 si difende con le unghie Iva Zanicchi e porta a casa con D’Iva 1.969.000 telespettatori, share 13,4%. Su Italia1 il film Jack Reacher Punto di non ritorno 1.690.000 (8,2%). Su La7 PiazzaPulita 917.000 (5,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 801.000 (4,8%). Su Rai3 Che fine ha fatto Baby Jane con Franca Leosini 665.000 (3,1%). Su SkyUno/+1 X Factor 517.000 abbonati e 2,6% di share. Su Rai2 Quelli che… 512.000 (2,5%). Su Nove Il contadino cerca moglie 388.000 (1,8%). Su Tv8 Il film Inferno 236.000 (1,2%).

In Fascia Access Prime Time vince Amadeus con i Soliti Ignoti su Rai1 con ospite Alessandro Gassmann 5.181.000 (21,9%) davanti a Striscia la Notizia 3.748.000 (15,9%) su Canale5. Su Rai3 Blob 1.161.000 (5,3%), Che Succ3de? 1.429.000 (6,3%), Un Posto al Sole 1.739.000 (7,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.472.000 (6,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.066.000 (4,6%) nella prima parte e 1.020.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 710.000 (3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità di Flavio Insinna 4.531.000 (23,4), Tg1 5.296.000 (24,1%), su Canale5 Caduta Libera 3.620.000 (19,3%), Tg5 4.378.000 (19,8%).

In seconda serata Porta a Porta di Bruno Vespa 1.054.000 (12,2%), su Rai2 Anni 20 Notte 150.000 (1,9%), su Rai3 Fiorella Mannoia 368.000 (2,6%) e Tg3 Linea Notte 299.000 (3,8%). Su Italia1 The Accountant 429.000 (6,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 11:17

