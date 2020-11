Ascolti Tv 11 novembre 2020, l'Eredità se la godono oltre 5 milioni. Ok Tg3 Linea Notte

Ascolti Tv mercoledì 11 novembre 2020. Su Rai1 l’amichevole Italia-Estonia ha conquistato una media di 4.162.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Canale 5 All Together Now La Musica è Cambiata 3.289.000 (16%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.252.000 (10,5%). Su Rai2 Il Sole a Mezzanotte 1.797.000 (7,2%). Su Italia 1 Sherlock Holmes 1.450.000 (6,6%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 886.000 (4,1%). Su La7 Atlantide 687.000 (3,6%). Su Tv8 X Factor 503.000 (2,7%). Sul Nove L’Assedio 428.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.559.000 (16,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.001.000 (7,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.564.000 (5,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.420.000 (5,2%) nella prima parte e 1.372.000 (5%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.503.000 (5,7%) e Un Posto al Sole 1.910.000 (6,9%). Su Italia1 CSI 1.128.000 (4,1%). Su TV8 Guess my Age 730.000 (2,7%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 676.000 (2,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.079.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.323.000 (19,4%). Su Rai3 il TgR 3.905.000 (16,6%).

Al pomeriggio su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 2.187.000 (17,8%). La Vita in Diretta 2.501.000 (16,3%), su Canale 5 Uomini e Donne 2.993.000 (22%), il Grande Fratello Vip 2.174.000 (17,8%).

In seconda serata su Canale 5 il Tg5 720.000 (11,2%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 748.000 (9,8%) fa meglio di Porta a Porta su Rai1 (601.000 e 8,1%). Su Rai2 Restart 369.000 (2,8%).

