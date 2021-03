Ascolti Tv 11 marzo 2021, Suor Angela si congeda con un bottino di oltre 6 milioni

Ascolti Tv 11 marzo 2021. Prima serata: Su Rai1 il finale di Che Dio Ci Aiuti 6 ha conquistato una media di 6.113.000 spettatori pari al 27,1% (primo episodio: 6.401.000 e 24.4%, secondo episodio 5.881.000 e 30%). Su Canale 5 il film Wonder Woman 1.850.000 (9,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.196.000 (6,2%). Su La7 Piazzapulita 1.154.000 (6,1%). Su Tv8 Roma-Shakhtar Donetsk di Europa League 1.182.000 (4,5%) più 520 mila abbonati su Sky (2%). Su Italia 1 Vacanze ai Caraibi 1.315.000 (5,3%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me con Panariello e Giallini 1.049.000 (4,3%). Su Rai2 l’esordio di Anni 20 registra 394.000 (1,6%). Sul Nove Cambio Moglie 391.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.551.000 (20,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.146.000 (15%). Su La7 Otto e Mezzo 2.244.000 (8,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.331.000 (5%) nella prima parte e 1.079.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.114.000 (4%). Su Italia1 CSI Miami 1.343.000 (4,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.584.000 (5,9%) e Un Posto al Sole 1.938.000 (7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 584.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.152.000 (23,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.992.000 (18,6%). Alle 19 su SkySport Manchester United-Milan di Europa League 907.000 abbonati (3,9%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.467.000 (15%). Alle 20 Tg1: 6.306.000 (24.6%), Tg5: 4.900.000 (18.9%), TgLa7: 1.454.000 (5.6%). Alle 19 Tg3: 2.803.000 (13.8%), alle 18.30 Studio Aperto: 1.040.000 (6.4%, esattamente la metà di share dell’edizione delle 12,25), alle 20,30 Tg2: 1.719.000 (6,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con ospite Giorgia Meloni 1.237.000 (15,5%). Tg3 Linea Notte 450.000 (5,1%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 11:04

