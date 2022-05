Ascolti Tv 11 maggio 2022, che affare per il Biscione la Coppa Italia! E il Costanzo Show va forte pure nella "fascia Marzullo"

Ascolti dell’11 maggio 2022 in prima serata stravince la Coppa Italia che va come una Frecciarossa anche negli ascolti, premiando gli sforzi e l’intelligenza del Biscione di strappare i diritti a una Rai che sullo sport continua a dormire il sonno di un lungo letargo. Su Canale 5 – dalle 21.02 alle 23.35 – la finale di Coppa Italia Juventus-Inter ha incollato al video una media di 8.699.000 spettatori pari al 41,5% di share (pre e post-partita 6.100.000 e 30%, primo tempo: 8.762.000 e 38,4%, secondo tempo: 8.851.000 e 41,4%, supplementari: 8.417.000 e 46,9%. Risultati di share superiori alle ultime edizioni targate Rai1. Nel 2021 Atalanta-Juventus registrò una media di 7.977.000 spettatori e il 31% di share, nel 2020 Napoli-Juventus 10.202.000 e 39,6%. Alle altre reti è rimasto poco. Su Rai1 Noi Siamo Tutto 2.201.000 (10,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.734.000 (8,9%). Su Italia 1 – dalle 21.42 all’1.03 - Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, 1.223.000 (8%). Su Rai2 The Good Doctor 981.000 (4,4%), The Resident 651.000 (3,1%). Su Rete4 Controcorrente 602.000 (3,7%). Su La7 Atlantide 354.000 (2,4%). Su Tv8 Petra 276.000 (1,3%). Sul Nove Se Scappi Ti Sposo 362.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time l’attesa della partita permette a Striscia di battere Rai1 (su Canale 5 Striscina la Notizina 3.982.000 e 20,2%). Sull’ammiraglia Rai l’anteprima dell‘Eurovision Song Contest 3.454.000 (17,2%). Soliti Ignoti Il Ritorno 3.771.000 (16,9%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.332.000 (6,3%). Su Rai3 La Gioia della Musica 1.004.000 (5,1%), Un Posto al Sole 1.454.000 (6,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.274.000 (5,9%). Su Rete4 Stasera Italia 811.000 (4%) e 690.000 (3,1%). Su Rai2 Tg2 Post 824.000 (3,6%). Su Tv8 Celebrity Chef 371.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 261.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.725.000 (25,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.767.000 (20,4%).

In Seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.009.000 (6,9%) e 494.000 (8%). Su Canale 5 Coppa Italia Live 2.567.000 (26,5%). Il Costanzo Show è slittato all’ora di Marzullo (dalle 0.33 all’1.59 lo show è stato visto da 661.000 e 15,9%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 242.000 (1,4%). Su Rai3 il Tg3 Linea Notte 511 (7%). Su Italia1 gli episodi di Miracle Workers 354.000 (9,2%) e 313.000 (10,2%). Su Rete 4 Ultras 115.000 (3,2%).

Nel daytime da segnalare, oltre al consueto exploit di Maria De Filippi su Canale 5 (Uomini e Donne 2.725.000 (26,4% e Amici 1.761.000 (21,9%) l’ottima performance su Rai1 di La Vita in Diretta che supera lo scoglio dorato del 20% di share (1.390.000 e 19,3% nella prima parte e 1.669.000 e 20,3% nella seconda). La conduzione di Alberto Matano vince e convince i telespettatori che lo premiano, così come vince e convince la squadra dei suoi inviati con i collegamenti in diretta e le testimonianze dei protagonisti delle storie di cronaca.

