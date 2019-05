Ascolti tv 11 maggio 2019. Riscatto Carrà dalla De Filippi, superata Milly Carlucci. Toffanin sugli scudi

Ascolti Tv di sabato 11 maggio 2019. Arriva Raffaella Carrà ed è sorpasso Amici in prima serata. Ascolti da record con share del 23,1% pari a 4 milioni 136 mila telespettatori. Sul target 15-64 anni Maria De Filippi ottiene il 26,3% di share, su quello 15-34 anni 32,5% e sul pubblico 15-24 anni 39,1%. La settima puntata di Ballando con le Stelle 14 su Rai1 è stata vista da una media di oltre 4,2 pari al 19,7% di share nel segmento Tutti in Pista e da 3,8 milioni e il 22,1% dalle 22 in poi. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie ha interessato 5,5% di share nel primo episodio e 5,8% nel secondo. A seguire Bull 4,9%. Su Italia 1 la prima tv del film L’Era Glaciale In Rotta di Collisione 6,1%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 6,7%. Mussolini Il Figlio del Secolo 4,3%. Su Rete4 Lui è Peggio di Me 2,7%. Su La7 Atlantide 2,2%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia oltre 3,6 milioni e 17,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4%, su La7 Otto e Mezzo 4,9%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 20,8%, su Canale 5 Caduta Libera 19,4%. Su Rai2 arrivo tappa Giro di Italia 6,4% mentre il Processo alla Tappa 3,6%. Al pomeriggio su Canale 5 Verissimo ha ottenuto 2,7 milioni con il 22% con la resa dei conti tra Silvia Toffanin e Pamela Prati (Verissimo Giri di Valzer 19,8%). Su Rai2 la partita Lecce-Spezia di Serie B 5,1%. Giro Diretta 10,1%. Domenica 12 Maggio 2019, 11:48

