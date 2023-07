Ascolti Tv 11 luglio 2023, Battiti Live porta Italia1 al successo

Ascolti Tv 11 luglio 2023, in prima serata su Rai1 Un Cuore, due Destini ha conquistato una media di 2.014.000 spettatori pari al 13.4%. Su Canale 5 Ti Presento Sofia 1.563.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 CSI Vegas 666.000 pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.30 alle 0.40 – Battiti Live è stato seguito da una media di 1.741.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai3 Filorosso 458.000 spettatori e share del 3.6%. Su Rete4 Delitto ai Caraibi 473.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 In Onda Estate 919.000 spettatori con share del 6.2%. Su Tv8 Chi Vuole Sposare Mia Mamma 280.000 con il 2%. Sul Nove Avamposti Nucleo Operativo 304.000 spettatori con il 2% e 261.000 e 3.1% in replica. Su Rai4 Predator registra 493.000 spettatori con il 3.3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.781.000 con il 17.5%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.303.000 spettatori (28.3%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.735.000 spettatori (15.4%).

