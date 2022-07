Ascolti Tv 11 luglio 2022, Zelig fa gol ai campioni e Zona Bianca supera Report

Ascolti tv dell’11 luglio 2022 in prima serata su Rai1 Il Viaggio degli Eroi che ha ripercorso la storia dell’Italia di Bearzot campione del mondo nel 1982 è stato seguito da 2.250.000 spettatori pari al 14,4% di share. Ha fatto meglio – almeno per quanto riguarda la media share (15,7%) - su Canale5 la replica di Zelig (2.032.000). Su Rai2 la serie 9-1-1: 1.051.000 (6,4%) e 9-1-1 Lone Star 932.000 (6,3%). Su Italia1 Chicago P.D. 1.211.000 (7,7%). Cala su Rai3 Report 884.000 (5,8%) mentre cresce su Rete4 Zona Bianca 903.000 (7,1%). Su La7 il debutto della serie Domina non parte male (365.000 e 2,8%). Su Tv8 la replica di Gomorra 2: 410.000 (2,8%). Sul Nove il film Amiche da morire con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi 362.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.940.000 (17,7%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.562.000 (15,5%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.160.000 (7,1%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ricorda Angelo Guglielmi 718.000 (4,6%) e Un Posto al Sole 1.393.000 (8,4%). Su La7 In Onda 1.131.000 (6,8%). Su Rai2 Tg2 Post 958.000 (5,8%). Su Rete4 Controcorrente 795.000 (5%) e 816.000 (4,9%). Su Tv8 Celebrity Chef 433.000 (2,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 272.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.391.000 (27,6%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.912.000 (16,2%). Su Rai3 le edizioni di Tg Regione 1.744.000 (13,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA