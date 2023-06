Ascolti Tv 11 giugno 2023, le magie del Mago Forest fanno volare la Gialappa's

Ascolti Tv domenica 11 giugno 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica Blanca ha conquistato una media di 2.455.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Rocketman 1.324.000 pari all’8.5% di share. Su Rai2 CSI Vegas806.000 e il 4.7%. Su Italia1 il Emigratis La Resa dei Conti 696.000 con il 4.8% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà 963.000 (6%). Su Rete4 Braveheart Cuore impavidoè 558.000 con il 4.5% di share. Su La7 Una Giornata Particolare 564.000 con il 3.5%. Su Tv8 GialappaShow841.000 con il 5.5% di share. Sul Nove – dalle 20.14 alle 0.58 - Little Big Italy 288.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA