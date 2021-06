Ascolti Tv 11 giugno 2021, per gli azzurri è subito boom

Ascolti Tv 11 giugno 2021. In prima serata su Rai1 gli azzurri conquistano subito il grande pubblico: 12.749.000 spettatori di media, pari al 50,7% di share (primo tempo: 12.709.000 e 50.6%, secondo tempo: 12.787.000 e 50.9%). Su SkySport Turchia-Italia è vista da 1.508.000 spettatori (6%). Tra gli altri programmi tiene solo su Rete4 Quarto Grado Le Storie 1.572.000 (8,7%). Su Canale5 Una folla passione 1.166.000 (5,5%). Su Rai2 Stai lontana da mia figlia 753.000 (3%). Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo 702.000 (3%). Su Rai3 Sissi Destino di un’imperatrice 891.000 (3,6%). Su La7 Propaganda Live Best Of 286.000 (1,5%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 241.000 (1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 360.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 2.077.000 (8,5%). Su Rai2 Tg2 Post 565.000 (2,3%). Su Italia1 C.S.I. 690.000 (3%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.285.000 (5,9%). Su Rete4 Stasera Italia 900.000 (4,1%) nella prima parte e 936.000 (3,8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.096.000 (4,7%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 186.000 (0,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 303.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.662.000 (24,1%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 2.025.000 (14%).

In seconda serata su Rai1 Notti Europee 1.767.000 (15,9%). Su Canale5 Vizi di famiglia 425.000 (6,2%). Su Rai2 Belve 586.000 (3,9%). Su Italia1 Role Models 288.000 (3,4%). Su Rai3 Da quel Giorno 559.000 (3,7%). Su Rete4 Motive 375.000 (8,1%). Su La7 TgLa7 82.000 (1,2%).

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 11:23

