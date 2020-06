Ascolti Tv 11 giugno 2020, il più visto è sempre Amadeus

Ascolti Tv giovedì 11 giugno 2020. Su Rai1 la replica di Che Dio ci Aiuti 5 registra una media di 2,5 milioni di spettatori pari al 12,1% di share. Su Canale5 la nuova stagione di New Amsterdam 2 fa 2,2 milioni con uno share del 10,4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 8%. Su Italia1 il film Din Don Una parrocchia in due 6,5%. Su Rai2 Petrolio Senza Respiro 4,3%. Su Rai3 la prima puntata di Ogni Cosa è Illuminata 3%. Su La7 Siamo tutti Alberto Sordi? 4,3%. Il debutto di Restaurant Swap Cambio Ristorante in simulcast su Nove, RealTime, FoodNetwork e Dmax registra il 4,1%. Su Tv8 Segui l’onda 2,1%. Su Iris Hollywood Homicide 2,9%. Su SkyUno 4 Ristoranti 1,2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno è stato visto da una media 5,1 milioni con il 21,4% (in pratica la media delle due serie in prima serata di rai1 e Canale 5 non raggiungono la media del game show di Amadeus). Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4,3 milioni e 17,9%. Su La7 Otto e Mezzo 1.841.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.056.000 (4,7%) nella prima parte e 1.139.000 (4,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 884.000 (3,6%). Su Italia1 CSI 6 fa il 4,6%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3,8%, mentre Voxpopuli 2,2%. Su Tv8 Guess My Age in replica 2,1%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco in replica l’1,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,7 milioni con il 22,3%. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2,9 milioni e 18,1%. In seconda serata su Rai1 Bruno Vespa con Porta a Porta 9,7%. Su Canale5 L’Intervista con Maurizio Costanzo 7,2%. Su Rai2 Striminzitic Show con Renzo Arbore 4,4%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 11:48

