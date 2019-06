Ascolti Tv 11 giugno 2019, sette milioni e mezzo per la Nazionale di Mancini

Ascolti Tv di ieri martedì 11 giugno 2019. Su Rai1 l’incontro per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2020 Italia-Bosnia Erzegovina è stato visto da una media di quasi 7,5 milioni di spettatori pari al 32,6% di share. Su Canale 5 il film La Luce sugli Oceani 9,7%. Gli altri film Alla Ricerca di Jane su Rai2 ha portato a casa il 4,2%. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno è andato meglio (7,6%). Su Rai3 #Cartabianca 5,9%. Su Rete4 Freedom Oltre il Confine 5,3%. Su La7 Speciale L’Aria che tira 4,6%. Su Tv8 In questo mondo di ladri 2%, sul Nove Il Delitto di Avetrana 1,8%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 12,6%. Su Rai2 Tg2 Post 4%, su Italia1 CSI 4%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 6,6% e Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 4,5%, mentre su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,3%. Sul Nove l'incontro di Volleyball Nations League Italia-Bulgaria 1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 22,2%. Su Canale 5 Caduta Libera 20,4%. In seconda serata Porta a Porta con Matteo Salvini ospite 11,4%. Su Rai2 Morgan che racconta i Queen solo il 3,4%, quanto la Dottoressa Schiacciabrufoli su Real Time. Mercoledì 12 Giugno 2019, 13:38

