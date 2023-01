Ascolti Tv 11 gennaio 2023, il Milan si riscatta vincendo su Canale5. Bene La Porta Rossa su Rai2

Ascolti Tv 11 gennaio 2023, in prima serata il Milan perde la partita con il Torino ma vince in tv su Canale 5 con una media di 4.005.000 spettatori con share del 20.1% (primo tempo 4.400.000 e 19.8%, secondo tempo 3.895.000 e 19.5%, tempi supplementari 3.648.000 e 21.9%). Su Rai1 Alberto Angela con Meraviglie – Stelle d’Europa 2.553.000 (13.5%). Su Rai2 la prima puntata de La Porta Rossa terza stagione 1.577.000 e 8%. Su Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York 1.955.000 (10.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.926.000 (10.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 614.000 (4%). Su La7 Atlantide Speciale 505.000 (3.5%). Su Tv8 Le mie regole dell’amore 521.000 (2.6%). Sul Nove Io che amo solo te 375.000 (1.9%). Su Iris I tre giorni del Condor 563.000 (2.7%). Su RealTime Drag Race Italia 253.000 (1.2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.701.000 (21.3%). Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:34 alle 20:47, 4.341.000 (20.1%). Su Rai2 Tg2 Post 955.000 (4.3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.629.000 (7.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.324.000 (6.1%), Un Posto al Sole 1.751.000 (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia 860.000 (4%) e 870.000 (3.9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.461.000 (6.6%). Su Tv8 100% Italia 582.000 (2.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 494.000 (2.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.651.000 (26%). Su Canale5 Avanti un Altro 3.915.000 (22.3%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 658.000 (3.2%). Nel pomeriggio cresce Bellama' con Pierluigi Diaco al 5,5% di share.

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 525.000 (8.2%). Su Canale5 Coppa Italia live 1.101.000 (11.6%). Su Rai2 Bar Stella Distillato 554.000 (5.3%). Su Italia1 17 Again – Ritorno al liceo 643.000 (9.8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 605.000 (9.5%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 12:38

