Ascolti Tv 11 gennaio 2021, vince il Gf Vip ma Report non perde quota

Ascolti Tv 11 gennaio 2021. Su Canale5 il Grande Fratello Vip vince la prima serata con una media di 3.290.000 spettatori e uno share del 19,6% (Grande Fratello Vip Night a 1.449.000 e il 28,9%). Su Rai1 Penso che un sogno così con Giuseppe Fiorello 2.813.000 (12,3%). Su Rai3 Report è seguito 2.596.000 (10,2%). Su Italia1 Mechanic: Resurrection 1.888.000 (7,5%). Su Rai2 L’uomo sul treno 1.669.000 (6,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.053.000 (5,4%). Su La7 Witness Il testimone 651.000 (2,7%). Su RaiPremium Due matrimoni e un Natale 589.000 (2,3%). Su Iris Men of Honor L’onore degli uomini 435.000 (1,8%). Su Tv8 Pulp Fiction 376.000 (1,7%). Sul Nove Fantozzi contro tutti 340.000 (1,4%). Su Sky I delitti del Barlume con il nuovo episodio Mare forza quattro 560.000 abbonati e un +6% rispetto al primo episodio dello scorso anno.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.579.000 (20,4%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.467.000 (16,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.058.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.370.000 (5,1%) nella prima parte e 1.180.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.166.000 (4,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.434.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.791.000 (6,5%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.171.000 (4,3%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 551.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 510.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.627.000 (24,8%). Su Canale5 Caduta Libera 3.752.000 (17%). Su Italia1 Amici 575.000 (2,8%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione delle 19.35 complessivamente registrano 3.596.000 (15,2%). Alle 20 il Tg1: 6.692.000 (25,9%)

Nel daytime pomeridiano su Rai1 Oggi è un altro Giorno 1.965.000 (13,4%); Il Paradiso delle Signore 2.088.000 (17%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta 2.566.000 (16,8%). Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.041.000 (14,7%) nella prima parte, 2.431.000 (15,1%) nella seconda e 2.315.000 (13,4%) nella terza.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 626.000 (5,9%). Su Canale5 Tg5 Notte 574.000 (16,2%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 423.000 (4,4%). Su Rai3 Dottori in Corsia 1.022.000 (5,8%).

