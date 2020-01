Ascolti Tv 11 gennaio 2020, doppietta record per Queen Mary

Ascolti Tv sabato 11 gennaio 2020. Doppietta record per Maria De Filippi che si conferma anche nel 2020 la numero 1. L’esordio di C’è Posta per te segna un nuovo primato: miglior debutto dal 2002. Il programma conquista prima, seconda serata e miglior risultato delle 24 ore con uno share del 30,2%, pari a 5 milioni 930 mila spettatori, risultando il programma di intrattenimento più visto di questa stagione. Al pomeriggio va fortissimo anche Amici, che segna un risultato eccellente con il 18,4% di share pari a 2 milioni 857 mila spettatori, segnando un record sul target 15/24 anni (share 27,9%). In prima serata su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.51 – la seconda puntata di Meraviglie La Penisola dei Tesori è stata seguita da 3,8 milioni di spettatori pari al 17,6% di share. Su Rai2 in prima tv assoluta il doppio episodio di FBI ha ottenuto il 5,4%. A seguire Instinct il 4.5%. Su Italia 1 Le 5 Leggende 4,2%. Su Rai3 in prima visione Dogman di Matteo Garrone 4,2%. Su Rete4 Bomber 2,4%. Su La7 Witness Il Testimone 2,5%. Su Tv8 Natale a Honeysuckle Lane 1,4%. Sul Nove Stargate 1,5%. Su Rai 4 Narcos 1,4%. Su Iris Nella Morsa del Ragno 2,1%. Su Dazn1 Inter-Atalanta 3,1%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti più di 5,3 milioni con il 22,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 4,4 milioni (18,5%). Su Rai3 Le Parole della Settimana 6,8%. Su Italia1 CSI Miami 4,9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,8%. Su La7 Otto e Mezzo 3,7%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1%. Su Rai 4 Supernatural 1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni (23%). Su Canale 5 Avanti un Altro quasi 3,8 milioni (18,7%).



In seconda serata su Rai1 Io & Te di Notte con la bella intervista di Pierluigi Diaco a Mara Venier è stato seguito da 924.000 spettatori con l’8% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 A Lezione dal Maestro Riccardo Muti supera il milione di media pari ad uno share del 15,2%. Domenica 12 Gennaio 2020, 12:36

