Ascolti Tv 11 febbraio 2021, suor Angela esorcizza il Diavolo veste Prada

Ascolti Tv 11 febbraio 2021. In prima serata Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato una media di 5.562.000 spettatori pari al 23,2% di share. Su Canale 5 Il Diavolo Veste Prada 2.166.000 (9,6%). Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 1.463.000 spettatori (7,5%). Su Rai2 Il Giustiziere della Notte Death Wish 1.720.000 (6,8%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me con Marco Giallini e Giorgio Panariello 1.471.000 (6,1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.129.000 (5,9%). Su La7 PiazzaPulita 1.122.000 (5,9%). Su Tv8 Escobar Il Fascino del Male 328.000 (1,3%). Sul Nove Fantozzi subisce ancora 287.000 (1,1%).

In fascia Ascolti TV Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.263.000 (19,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.071.000 (14,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.514.000 (9,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.332.000 (5%) nella prima parte e 1.218.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.061.000 (3,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.283.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.764.000 (6,5%). Su Italia1 CSI Miami 1.323.000 (4,9%). Su Tv8 Guess my Age 573.000 (2,1%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 596.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.646.000 (22%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.773.000 (18,2%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.450.000 (15,6%).

