Ascolti Tv 11 febbraio 2020, il più visto è sempre Amadeus. Buona partenza per Pechino Express

Ascolti Tv martedì 11 febbraio 2020. Su Rai1 Purché Finisca Bene Mai Scherzare con le Stelle sfiora la media di 4 milioni di spettatori pari al 17,3% di share. Su Canale 5 La Signora della Zoo di Varsavia 2,2 milioni e l’11,3%. Su Rai2 Pechino Express le Stagioni dell’Oriente vicino alla media di 2 milioni e registra il 9,2% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 8,3%. Su Rai3 #Cartabianca 5,1%. Su Rete4 Fuori dal Coro 4,6%. Su La7 DiMartedì 6,1%. Su Tv8 Jack Reacher Punto di non Ritorno 3,2%, sul Nove Qualunquemente 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 6,3 milioni con il 23,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,9 milioni e 18,1%. Su Rai2 Tg2 Post 3%. Su Italia1 CSI Miami 4,4%. Su Rai3 Nuovi Eroi 4,5% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%, su La7 Otto e Mezzo 6,3%. Su Tv8 Guess my Age 2,4%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,6 milioni (27,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,2 milioni e 20,5% di share. Nel daytime Storie Italiane 22%, Vieni da me 15,2%, La Vita in diretta 15,1%, Geo 12,8%, Uomini e Donne 23,7%, Pomeriggio Cinque 15,9%, Amici di Maria De Filippi 21,3%. In seconda serata Porta a Porta con Amadeus 13,7%. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 11:14

