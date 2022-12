Ascolti Tv 11 dicembre 2022, vince Natale e Quale. Parte bene la maratona Telethon. Vola Linea Verde

Ascolti 11 dicembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Natale e Quale Speciale Telethon 3.122.000 di media spettatori pari al 18.1% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.492.000 (12.1%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.681.000 (10.9%). Su Canale5 Un Natale al Sud 1.695.000 (10%). Su La7 Non è l’Arena 983.000 (6.8%). Su Rete4 Zona Bianca 659.000 (4.6%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 984.000 (4.8%), Bull 787.000 (4.8%). Su Italia1 Qua la zampa! 1.006.000 (5.4%). Su Tv8 Natale sotto le stelle 439.000 (2.3%). Sul Nove Anplagghed 356.000 (1.9%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 3.394.000 (16.2%). Su Rai3 la presentazione di Che Tempo che Fa 1.594.000 (8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.131.000 (5.4%). Su Rete4 Controcorrente 865.000 (4.2%) e 1.040.000 (5%). Su La7 In Onda 1.029.000 (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti 547.000 (2.6%). Sul Nove Little Big Italy 294.000 (1.4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Sfida al Campione 3.401.000 (19.9%). Su Canale5 Caduta Libera! Weekend 3.419.000 (19.2%).

Nel daytime su Rai1 al mattino Santa Messa 1.775.000 (23.1%), Angelus 2.184.000 (23%), Linea Verde 3.216.000 (24.4%). Su Rai2 Citofonare Rai2 510.000 (4.9%). Al pomeriggio Domenica In 3.208.000 (22.1%), 2.761.000 (20%) e 2.459.000 (18.3%). Su Canale 5 Amici 3.132.000 (22.3%), Verissimo 2.937.000 (23.8%) e 2.742.000 (19.4%). Su Rai2 lo Sci Alpino 1.096.000 (7.2%), Il Provinciale 622.000 (4.3%), Vorrei dirti Che 329.000 (2.4%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.309.000 (9.3%), Rebus 840.000 (6.8%), Kilimangiaro 1.258.000 (9.3%) e 1.558.000 (10.6%).

