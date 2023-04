Ascolti Tv 11 aprile 2023, L'Inter vince anche in Tv. Cresce Morgan

Ascolti Tv 11 aprile 2023 in Prima Serata su Rai1 la replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 ha conquistato una media di 3.090.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 la partita di Champions League Benfica-Inter vince la serata con una media di 5.430.000 spettatori e share del 24.7%. Su Rai2 Dalla Strada al Palco 1.091.000 con il 6.4%. Su Italia1 Le Iene 1.176.000 (8%). Su Rai3 #Cartabianca 894.000 con il 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro 744.000 (4.9%). Su La7 DiMartedì 1.115.000 e il 6.1%. Su Tv8 Quattro Matrimoni 313.000 (1.8%). Sul Nove Maschi contro femmine 247.000 (1.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.438.000 con il 21.3%, Soliti Ignoti Il Ritorno 4.527.000 e il 19.9%. Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:35 alle 20:47, 4.247.000 spettatori pari al 20%. Su Rai2 Tg2 Post 635.000 (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.444.000 con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.390.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.587.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 832.000 (3.9%) e 897.000 (3.9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.659.000 (7.5%). Su Tv8 100% Italia 437.000 (2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 453.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.302.000 e 27.7%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.323.000 (22.3%).

In Seconda Serata su Rai1Porta a Porta 585.000 (9.2%). Su Canale 5 Champions League Live 1.601.000 (12.3%). Su Rai2 StraMorgan 365.000 (6.6%) e Generazione Z 214.000 (7.5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 368.000 (5.8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 11:45

