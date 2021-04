Ascolti Tv 11 aprile 2021, Bonolis supera allo sprint la fiction di Rai1

Ascolti Tv 11 aprile 2021. In prima serata ci voleva Paolo Bonolis per soffiare il primato domenicale alla fiction di Rai1. È stata una vittoria sul filo di lana dopo un appassionante sprint. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 24.54 – il debutto Avanti Un Altro! Pure di Sera ha ottenuto una media di 4.109.000 spettatori pari al 17,6% di share. Su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.40 – in prima visione la prima puntata de La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato una media 4.050.000 spettatori pari al 17% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa - dalle 20.36 alle 22.01 – 3.021.000 (11%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo – dalle 22.05 alle 23.31 – 1.619.000 (6,9%). Su La7 Non è l’Arena 1.591.000 (6%) nella prima parte dalle 21.12 alle 22.55 e 920.000 (6,9%) nella seconda parte dalle 23.01 alle 0.55. Su Rai2 la serie 9-1-1: 1.281.000 (4,6%) nel primo episodio e 1.213.000 (4,6%) nel secondo. Su Italia1 X-Men Giorni di un futuro passato 1.112.000 (4,7%). Su Rete4 Flight 728.000 (3,4%). Su Tv8 4 Hotel 605.000 (2,3%). Sul Nove Casamonica Le Mani su Roma 346.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.109.000 (18,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.920.000 (14,3%). Su Rai 3 anteprima Che Tempo che fa 1.868.000 (7,3%). Su La7 anteprima di Non è l’Arena 1.300.000 (4,8%). Su Italia1 CSI Miami 1.329.000 (4,9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.119.000 (4,2%) nella prima parte e 904.000 (3,3%) nella seconda. Su Tv8 Quattro Ristoranti 581.000 (2,1%). Sul Nove Little Big Italy 339.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.645.000 (20,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.738.000 (17%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 909.000 (4,8%) nella prima parte La Tribuna e 1.339.000 (6,2%) nella seconda.

Nel daytime su Rai1 Santa Messa Presieduta dal Papa 2.391.000 (21,4%). Su Canale5 Santa Messa Celebrata dal Papa 982.000 (8,9%). Su Rai1 Linea Verde 4.157.000 (23%), Domenica In 3.620.000 (18,1%) nella prima parte e nella seconda 3.261.000 (17,5%). Da noi… a ruota libera 2.424.000 (13,5%). Su Rai 2 Quelli che il calcio 1.165.000 (6,3%). Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.406.000 (7,3%), Kilimangiaro Una finestra sul mondo 1.621.000 (9%). Su Canale 5 Domenica Live nella prima parte 2.330.000 (13,4%) e nella seconda 2.389.000 (13%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 568.000 (6%). Su Rai 2 La Domenica Sportiva 958.000 (6,5%), L’altra DS 282.000 (4,1%). Su Italia 1 Pressing Serie A 357.000 (6,5%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 588.000 (4,8%). Su Canale 5 Il film The Dreamers 286.000 (6,1%). Su Rete 4 Il film The forger 181.000 (3,4%).

