Ascolti Tv 11 agosto 2022, Help c'è la Balivo: nessun dubbio il programma funziona

Ascolti del 11 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo 12 si piazza al primo posto con una media di 1.927.000 spettatori pari al 15,9% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Tu Mi Nascondi Qualcosa con Rocco Papaleo 1.474.000 (11,1%). Su Rai2 Tim Summer Hits Best Of con Stefano De Martino e Andrea Delogu 978.000 (8,1%). A seguire Help Ho un Dubbio con Caterina Balivo 465.000 (7,6%). Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted 1.002.000 (7,6%). Su Rai3 i documenti de La Grande Storia 864.000 (6,6%). Su Rete4 Zona Bianca 733.000 (6,9%). Su La7 In Onda Prima Serata 571.000 (4,5%). Su Tv8 il film Maldamore 314.000 (2,5%). Sul Nove il film 40 Carati 267.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.757.000 (19,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.910.000 (13,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.032.000 (7,4%). Su Italia1 NCIS 850.000 (6,1%). Su La7 In Onda 1.006.000 (7,1%). Su Rete4 Controcorrente 757.000 (5,5%) e 773.000 (5,4%). Su Rai2 Tg2 Post 764.000 (5,4%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 425.000 (3,1%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 228.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.173.000 (28,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 1.520.000 (14,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.776.000 (15,3%). Su Rai2 i Campionati Europei di Nuoto (dalle 17.58 alle 20.16): 591.000 spettatori con il 6,2% di share.

