Ascolti Tv 11 agosto 2021, Liorni scatena una Reazione a Catena

Ascolti Tv 11 agosto 2021. In prima serata su Rai1 Superquark è stato seguito da 1.887.000 spettatori pari al 13,4%. Su Canale 5 la replica di All Together Now 1.423.000 (10,9%). Su Rai3 il film Un Figlio all’Improvviso 1.284.000 (8,3%). Su Italia 1 la serie Chicago Fire 1.052.000 (6,9%). Su Rai2 il film La Nostra Seconda Vita 957.000 (6,3%). Su Rete4 Zona Bianca 670.000 (5,4%). Su La7 Hunting Hitler Caccia a Hitler 289.000 (2,4%). Su Tv8 X Factor 10 Anni di Audizioni 275.000 (1,9%). Sul Nove Un Weekend da Bamboccioni 264.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.033.000 (19%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.360.000 (14,7%). Su Rete4 Stasera Italia News 867.000 (5,6%) nella prima parte e 975.000 (6,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 853.000 (5,3%). Su La7 In Onda 717.000 (4,5%). Su Italia1 NCIS 803.000 (5,1%). Su Rai3 Via dei Matti N 0: 585.000 (3,8%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 478.000 (3%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 275.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.184.000 (26,3%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.360.000 (11,7%). Su Rai3 le news dei TgR 1.953.000 (15,3%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 10:55

