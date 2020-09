Ascolti Tv 10 settembre 2020, Amendola vola ma Liorni è Superman

Ascolti Tv giovedì 10 settembre 2020. Su Rai1 il debutto della fiction Nero a Metà seconda stagione ha conquistato 3.855.000 spettatori pari al 19,9% di share. Su Canale 5 il ritorno Chi Vuol Esser Milionario? 2.021.000 e l’11,6%. Su Rai2 lo speciale dedicato a Battisti Io Tu Noi, Lucio 1.195.000 e il 5,9%. Su Italia 1 Chicago Med 895.000 (4,9%). Su Rai3 Tre manifesti a Ebbing, Missouri 1.082.000 e 5,2%. Su Rete4 la prima stagionale di Dritto e Rovescio 1.026.000 e il 6,6% di share. Su La7 l’esordio di Piazzapulita 898.000 e il 4,7%. Su Tv8 11 Settembre senza Scampo 381.000 con l’1.8%. Sul Nove la prima puntata di Gino Cerca Chef 298.000 spettatori con l’1,4%. In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta con ospite Matteo Renzi 834 mila e 10,55%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.856.000 spettatori con il 17,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.170.000 e 14,1%. Su La7 Otto e Mezzo 1.429.000 (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.334.000 (6,1%) nella prima parte e 1.601.000 (7,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 838.000 con il 3,7%. Su Italia1 CSI 1.066.000 e 4,8%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1.039.000 (4,8%) e Un Posto al Sole 1.642.000 (7,3%). Su Tv8 Guess My Age 511.000 con il 2,3%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 473.000 spettatori e 2,1%. Nel preserale Reazione a Catena con Marco Liorni su Rai 1 sfonda il muro dei 4 milioni di media (4.055.000 pari al 25,5%). Caduta Libera su Canale 5 2.475.000 (16,3%). Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA