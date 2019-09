Ascolti Tv 10 settembre 2019, Floris e Gruber se la ridono vicino al 10%. Vespa si gode Salvini. Tg1 con il fiato sul collo del Tg5

Ascolti Tv di martedì 10 settembre 2019. Su Rai1 Mister Felicità è stato visto da 2,6 milioni di spettatori pari al 12,7% di share. Su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert 2,2 milioni e 12%. Su Rai2 Una Notte al Museo 4,4%. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 fa 9,3%. Su Rai3 #CartaBianca un milione e 5,6%. Su Rete4 la soap Una Vita 4,5%. Su La7 parte forte DiMartedì con Giovanni Floris che sfiora i 2 milioni e il 10% di share (1,9 milioni e 9,8%). Su Tv8 11 Settembre Senza Scampo 2,4%. Sul Nove l’esordio de Il Supplente con Luca e Paolo 1,5% più 0,9% di Real Time in simulcast. Su La5 il 2,2% per la replica della puntata di Temptation Island Vip 2. Sul 20 l’incontro Lituania-Portogallo di calcio 1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè circa 4,3 milioni con il 18,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 3,3 milioni e 14,3%. Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 6,6%. Su La7 Otto e Mezzo supera i 2 milioni di 162 mila spettatori e registra il 9,3% di share. Su Tv8 Guess My Age 2,5%. Sul Nove Little Big Italy 1,5%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,7 milioni e 22,5%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,9 milioni e 17,8%. Su Rai2 Italia-Lussemburgo Under 21 891.000 spettatori e 5,6%. Al mattino Storie Italiane stacca Mattino 5: 17,2% contro 11,6%. Agorà 8%. Su La7 Omnibus 5,3% e Coffee Break 6,4%.



A mezzogiorno su Rai1 La Prova del Cuoco 11,8%. Su Canale 5 Forum 15,1%. Al pomeriggio su Rai1 Vieni da Me 12,5%, La Vita Diretta intorno al 12% di media, Pomeriggio 5 il 15%. La Bonaccorti su Tv8 con Ho qualcosa da dirti 1,8%. Rai Parlamento Speciale Senato su Rai2 il 5,3%. Bene su La7 Tagadà con il 6,1%. In seconda serata Vespa con Salvini riparte da una media 1,1 milioni e l’11,4% di share. Alle 20 il Tg5 si avvicina al Tg1: 4.030.000 (18,8%) contro 4.611.000 (21,9%). Mercoledì 11 Settembre 2019, 11:39

