Ascolti Tv 10 ottobre 2022, i Sopravvissuti si perdono nel tragitto e il Gf Vip li castiga

Ascolti del 10 ottobre 2022 in Prima Serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 1.19, è stato seguito da una media di 2.730.000 spettatori pari al 20,9% di share (Grande Fratello Vip Night 1.114.000 – 30,5%, Grande Fratello Vip Live 614.000 – 19,7%). Su Rai1 la serie Sopravvissuti, in onda dalle 21.41 alle 23.35, 2.753.000 (15,1%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino e la sua banda si conferma tra i programmi più visti della seconda rete: 1.502.000 spettatori pari al 9,6% di share. A seguire sfrutta l’ottimo traino Restart con Annalisa Bruchi 323.000 (6,4%). Su Italia 1 Peppermint L’Angolo della Vendetta 1.417.000 (7,5%). Su Rai3 PresaDiretta 1.444.000 (7,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 891.000 (6%). Sul Nove Little Big Italy 559.000 (2,8%). Su La7 True Lies 468.000 (2,8%). Su Tv8 Gomorra La Serie 352.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.473.000 (21,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.621.000 (17,1%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.389.000 (6,6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.506.000 (7,2%) e Un Posto al Sole 1.578.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.495.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.225.000 (5,9%) e 1.005.000 (4,7%). Su Rai2 Tg2 Post 756.000 (3,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 571.000 (2,7%). Su Tv8 100% Italia 497.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.660.000 (27,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.955.000 (18,5%). Su Rai2 Calcio Femminile Italia-Brasile 524.000 (3,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.571.000 (14,4%), Tg1 della sera 5.259.000 (26,5%), Tg5 delle 20: 3.893.000 (19,3%), TgLa7 ore 20: 1.200.000 (5,9%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.654.000 (16,5%), Il Paradiso delle Signore 1.765.000 (21,1%) e La Vita in Diretta 2.062.000 e 21,3% (presentazione 1.621.000 – 19.9%). Su Canale5 Beautiful 2.531.000 (20,2%), Una Vita 2.132.000 (18,1%), Uomini e Donne 2.416.000 (24,3%), Amici 1.812.000 (21,7%), Grande Fratello Vip 1.715.000 (20,6%). Un Altro Domani 1.328.000 (16,5%), Pomeriggio Cinque 1.508.000 e 15,6% (presentazione 1.277.000 – 14,7%, saluti 1.500.000 – 14,1%).

