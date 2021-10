Ascolti Tv 10 ottobre 2021, 34,6% di share per l'Italia, 22,9% per Francia-Spagna. Bene Fazio e Fialdini

Ascolti Tv 10 ottobre 2021. In prima serata vince su Rai1 la finale di Nations League Spagna-Francia ha conquistato una media di 5.416.000 spettatori pari al 22,9% di share. Al pomeriggio Italia-Belgio ha registrato 5.497.000 spettatori di media e il 34,6% di share (pre e post partita con Paola Ferrari 4.247.000 e 27,2%). Così gli altri in prima serata: su Canale5 Scherzi a Parte 2.932.000 (15,2%). Bene Fazio su Rai3 nonostante la partita: Che Tempo Che Fa 2.790.000 (11,5%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.857.000 (9,7%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 1.232.000 (5,1%), N.C.I.S. New Orleans 1.020.000 (4,4%) e Clarice 530.000 (2,9%). Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa 1.148.000 (5,1%). Su Rete4 Controcorrente 836.000 (4,2%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi 443.000 (2,8%). Su Tv8 MasterChef 565.000 (3,1%). Sul Nove Il vento del perdono 373.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 3.577.000 (14,8%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.780.000 (8%). Su Rete4 Controcorrente 1.195.000 (5,1%) nella prima parte e 999.000 (4,1%) nella seconda. Su La7 In Onda 845.000 (3,5%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.175.000 (4,9%). Su Tv8 4 Ristoranti 417.000 (1,8%). Sul Nove Little Big Italy 421.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend 3.881.000 (20%). Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend 3.090.000 (16,2%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.872.000 (14,3%). Su Tv8 il GP di Turchia di Formula 1 dalle 17:58 alle 19:36 registra 1.487.000 spettatori con il 9,2% di share.

Nel daytime su Rai1 Unomattina in Famiglia 1.727.000 (22,2%) nella terza parte. A seguire la Santa Messa 1.459.000 (17,7%) e A Sua Immagine 1.556.000 (16,1%). L’Angelus 1.979.000 (18,3%), Linea Verde 2.914.000 (21,1%). Su Rai2 Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura 425.000 (3,9%). Su Rai3 Speciale Tg3: Marcia della Pace Perugia-Assisi 386.000 (2,4%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In dalle 14:04 alle 14:46 registra 2.604.000 (16,6%) A seguire Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini 2.540.000 (18,1%). Essendoci la partita dell’Italia come competitor gli Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin hanno riposato un turno. Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.308.000 (8,1%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 1.033.000 (6,7%). Kilimangiaro Collection 919.000 (6,4%). Su SkySport la diretta del GP di Turchia di Formula 1: 1.033.000 (6,5%).

In Seconda e Terza Serata su Rai1 Speciale Tg1 567.000 (5%). Su Canale5 Tg5 Notte 834.000 (11,9%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 450.000 (4,7%). Su Rai3 Tg3 Mondo 586.000 (6,2%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA