Ascolti Tv, 10 novembre 2021. Al Costanzo Show cantano tutti. Pure Bassetti e Gasparri

Ascolti Tv 10 novembre 2021. In prima serata su Canale5 La serie Storia di una famiglia perbene ha registrato una media di 3.538.000 telespettatori, share 17,7%. Su Rai1 in replica Il Volo Tributo a Ennio Morricone 3.322.000 (16,6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 1.947.000 (9,6%). Su Italia1 Il film Suicide Squad 1.368.000 (6,3%). Su La7 Non è l’Arena 799.000 (4,7%). Su Rai2 La serie Il cacciatore il primo episodio 945.000 (3,9%), il secondo 889.000 (4,3%). Su Rete4 Zona Bianca con l’ennesimo abbandono in trasmissione, stavolta è toccato all’ex Iena Giarrusso, 573.000 (3,3%). Su Tv8 X Factor 446.000 (2,4%). Su Nove Accordi & Disaccordi 331.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.965.000 (20,3%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.240.000 (17,3%). Su Rai3 Blob 1.159.000 (5,2%), Che Succ3de? 1.453.000 (6,1%), Un Posto al Sole 1.837.000 (7,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.687.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.042.000 (4,3%) nella prima parte e 1.095.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 833.000 (3,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.605.000 (23,5%), Tg1 5.241.000 (23,3%). Su Canale5 Caduta Libera 3.602.000 (19%), Tg5 4.796.000 (21%).

In seconda serata su Canale5 il Maurizio Costanzo Show che è riuscito a far cantare il virologo Bassetti con Gasparri 1.150.000 (16,8%). Su Rai1 Porta a Porta 635.000 (9,5%).

