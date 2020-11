Ascolti Tv 10 novembre 2020, Uomini e Donne top share della giornata

Ascolti Tv martedì 10 novembre 2020. Su Rai1 Gli Orologi del Diavolo con Beppe Fiorello ha conquistato 4.799.000 spettatori pari al 20,2% di share. Su Rai2 Il Collegio 2.476.000 (10,6%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.730.000 (9,6%). Su Canale 5 Se son Rose… con Leonardo Pieraccioni 1.889.000 (8%). Su La7 DiMartedì 1.371.000 (5,8%). Su Rai3 #Cartabianca 1.217.000 (5,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 943.000 (4,8%). Su Tv8 La Tradizione del Natale 350.000 (1,4%), sul Nove The November Man 433.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.497.000 (19,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.515.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo 2.348.000 (8,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.548.000 (5,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.318.000 (4,8%) nella prima parte e 1.292.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.386.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.790.000 (6,4%). Su Italia1 CSI 1.180.000 (4,3%). Su Tv8 Guess my Age 635.000 (2,3%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 631.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.038.000 (22,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.988.000 (18%). Al pomeriggio da segnalare i 3 milioni di media di Maria De Filippi con Uomini e Donne (23,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.091.000 (11,9%). Su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show 773.000 (10,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 470.000 (5,5%).

