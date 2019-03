Ascolti tv 10 marzo 2019, vince Fazio. Bene la fiction con Ambra su Canale 5, D'Urso super

Ascolti Tv di domenica 10 marzo 2019. Su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.41 – Che Tempo Che Fa ha sfiorato la media di 4 milioni di spettatori pari al 15,5% di share mentre Che Tempo Che Fa-Il Tavolo 13,7%. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è stata vista da 3,2 milioni di spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2,3 milioni e 9%. Su Italia1 Le Iene 10,8% di share. Su Rai3 Amore Criminale 4,6%. Su Rete4 il film Viaggio in Paradiso 2,7%. Su La7 Non è l’Arena 5,9%. Su Tv8 la gara di Moto Gp in differita è stata seguita da 1,9 milioni con il 7,1% di share. Sul Nove la prima puntata della terza stagione di Camionisti in Trattoria 2,1%.



All’ora di cena vince Paperissima Sprint su Canale 5 con oltre 4 milioni e mezzo di spettatori e il 17,4%.



Al pomeriggio vola la D'Urso con picchi di 2,7 milioni di spettatori e share al 17%. Ultimo aggiornamento: 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA