Ascolti Tv 10 maggio 2019. Canale 5 fa il pieno con Striscia e Ciao Darwin. Caduta Libera a un passo dal sorpasso su L'Eredità

Ascolti Tv di venerdì 10 maggio 2019. Ciao Darwin vince ancora. Su Canale 5 il programma con Paolo Bonolis è stato visto da 4,2 milioni di spettatori pari al 22,4% di share. Su Rai1 La Corrida conquista 3,7 milioni e il 17,4%. Su Rete4 Quarto Grado 6,4%. Su La7 Propaganda Live 6,3%. Su Rai3 L’Aquila Grandi Speranze 5,1%.Su Rai2 Captain America The Winter Soldier 4,9%. Su Italia 1 Next 3,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 1,9%, sul Nove Fratelli di Crozza 5%.



Nella fascia Access Prime Time vince Striscia la Notizia con una media di 4,7 milioni di spettatori e il 20,1% di share (alle 21:32 Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno raggiunto il picco super di 6.585.880 pari al 27,15% di share e al 31,45% di share sul target 15-64 anni). Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,3 milioni e 18,8%. Su Rai2 Tg2 Post 3,7%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 4,8%, su La7 Otto e Mezzo 8%. Su Tv8 Guess my Age piace 2,4% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,3%. Nel Preserale L’Eredità 22,6%, Caduta Libera 21,8%. Sabato 11 Maggio 2019, 12:03

