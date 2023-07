Ascolti Tv 10 luglio 2023, vola Temptation Island con 3,7 milioni e 26,2%

Ascolti Tv lunedì 10 luglio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha conquistato una media di 2.258.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 – dalle 21.16 alle 0.31 – Temptation Island è stata seguita da 3.699.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Rai2 CSI Vegas 661.000 pari al 4.2% di share. Su Italia1 Fast and Furious Tokyo Drift 689.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Report è stato visto da una media di 1.959.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rete4 Zona Bianca 605.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 il film Al Vertice della Tensione 514.000 e 3.2%. Su Tv8 Cops Una Banda di Poliziotti 181.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Only Fun Comico Show 363.000 spettatori con il 2.2%.

In fascia Access Prime Time da segnalare su Canale 5 Serata Mediaset registra una media di 3.235.000 spettatori con share del 19.6% e su Rai1 Techetechetè 2.775.000 spettatori con il 16.5%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.099.000 (25.6%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.900.000 (16.4%).

Nel daytime Su Rai1 – dalle 10.45 alle 11.20 – Tg1: Esequie di Stato Arnaldo Forlani 601.000 spettatori con l’11%. Al pomeriggio su Rai1 Estate in Diretta 1.452.000 spettatori con il 19% di share.

