Ascolti Tv 10 luglio 2022, i telespettatori fanno meglio delle azzurre. Bene Tv8 con la Ferrari

Ascolti del 10 luglio 2022 in prima serata su Rai1 Francia-Italia valevole per gli Europei di calcio femminile ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 18,1% di share. Un risultato positivo – non certo quello delle azzurre – visto che già nel primo tempo (5-0 per le francesi) la partita ha perso d’interesse. Su Canale5 la prima tv di Pane al limone con semi di papavero 1.718.000 (12,8%). Su Italia1 Le Iene presentano L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni: 1.011.000 (9,7%). Su Rai2 la serie 9-1-1 899.000 (6%) e 9-1-1 Lone Star 961.000 (6,6%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 859.000 (6,2%). Su Rete4 Una festa esagerata 758.000 (5,5%). Su Italia’s Got Talent Best Of 405.000 (3%). Su La7 Miss Marple 308.000 (2,8%). Sul Nove la replica di Only Fun Comico Show 341.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 2.100.000 (14,5%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 934.000 (6,6%). Su Rete4 Controcorrente 781.000 (5,7%) e 909.000 (6,1%). Su Rai3 Sapiens Un solo Pianeta 639.000 (4,5%). Su La7 Uozzap! 388.000 (2,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 380.000 (2,7%). Sul Nove Little Big Italy 259.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.086.000 (25,3%). Su Tv8 la differita del Gran Premio d’Austria di Formula 1 è vista da 1.895.000 spettatori con il 18,1% di share. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.488.000 (12,4%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.560.000 (12,5%). Su Rai2 Azzurro Shocking – Come le donne si sono riprese il calcio non è andato bene, quasi fosse un segno premonitore per la partita 174.000 (1,5%).

In Seconda Serata su Rai1 Speciale Tg1 Carramba! Che Carrà, molto ben fatto, è stato seguito da 769.000 spettatori con share dell’8,3%. Su Canale5 Tg5 Notte 530.000 (7,8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate 289.000 (3,9%). Su Italia1 E-Planet 314.000 (9,9%). Su Rai3 Premio Biagio Agnes Speciale 292.000 (3,6%). Su Rete4 La donna che visse due volte 191.000 (3,7%). Su La7 TgLa7 Notte 78.000 (2,1%).

