Ascolti Tv 10 luglio 2019, Chi l'ha visto? e Quarto Grado chiudono la stagione tra gli applausi

Ascolti Tv di mercoledì 10 luglio 2019. Su Rai1 SuperQuark di Piero Angela è stato visto da una media inferiore ai 2 milioni di spettatori pari al 10,9% di share. Su Canale 5 la serie Manifest in prima tv fa leggermente meglio con l’11,1%. Su Rai2 Blood & Treasure 4,5% di share. Su Italia 1 Battiti Live 9,4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli chiude la stagione rispettando la media (9,7%). Su Rete4 ultima puntata stagionale anche per Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (8,8%). Su La7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? 2,8%. Su Tv8 French Kiss 2,4%, sul Nove Wolverine L’immortale 2,6%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè supera i 3,5 milioni di media e fa il 18,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint sfiora i 3 milioni (15,5%). Su Rai2 Tg2 Post 5,2%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rai3 Vox Populi 5,4% e Un Posto al Sole 8,4%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,5%, mentre su La7 In Onda 5,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4% di share. Sul Nove Cucine da Incubo 1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.374.000 spettatori (24,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.637.000 con il 19,6% di share. Giovedì 11 Luglio 2019, 11:09

