Ascolti Tv 10 giugno 2021, Del Debbio e Palombelli sugli scudi. Bene Venus

Ascolti Tv 10 giugno 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Non Sposate le Mie Figlie 2 ha registrato una media di 2.837.000 spettatori pari al 13,6% di share. Su Canale 5 la prima di Viaggio nella Grande Bellezza Dinastie Reali, I Windsor 1.835.000 (10,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.429.000 (9%). Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3: 1.296.000 (6,5%). Su Rai3 Golden Gala Pietro Mennea 1.136.000 (5,4%), Eddie The Eagle Il Coraggio della Follia 603.000 (3,5%). Su Rai2 Paradise Beach Dentro L’Incubo 1.017.000 (4,8%). Su La7 Speciale Non è L’Arena Abbattiamoli 639.000 (4,4%). Su Tv8 I Delitti Del BarLume La Carta Più Alta 378.000 (1,8%). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei 299.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 3.755.000 (17,3%). Su Rai1 Sogno Azzurro 2.540.000 (11,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.553.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.228.000 (6%) nella prima parte e 1.575.000 (7,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 967.000 (4,4%). Su Italia1 CSI 1.104.000 (5,2%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 405.000 (1,9%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 445.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.648.000 spettatori (24,4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.161.000 (15%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 812.000 (8%). Su Rai2 Chiudi gli Occhi 331.000 (2,9%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 284.000 (3,7%). Su Italia1 riuscito l’esperimento di Venus Club (579.000 spettatori e 5,6%) con oltre 15 donne che si sono raccontate senza filtri e pregiudizi. Su Rete 4 Totò Peppino e la Dolce Vita 189.000 (4,6%).

