Ascolti Tv 10 giugno 2020, Tu sì que vales piace anche in replica

Ascolti Tv mercoledì 10 giugno 2020. Su Canale 5 la replica di Tú sí que vales ha ottenuto una media poco superiore a 2,7 milioni di spettatori pari al 18,5% di share. Su Rai1 Nero a Metà in replica 13,9% di share, nel primo episodio e 14,5% nel secondo. Su Rai3 Chi l’ha visto? 9,3%. Su Rete4 il film Ocean’s eleven 5,5%. Su Rai2 La Regina del Peccato 4,7%. Su La7 Atlantide 4%. Sul Nove Nati Stanchi 2,9%. Su Tv8 Notte Brava a Las Vegas 2,3%. Ultima tra le generaliste con un flop di ascolti Italia 1 rEsistiamo Diari dalla quarantena, che registra soltanto il 2,1% di share.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti oltre 5,3 milioni di media con il 21,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,5 milioni e 17,9%. Su La7 Otto e Mezzo 1.960.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.270.000 (5,3%) nella prima parte e 1.258.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 913.000 e il 3,5%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 Rai Parlamento Speciale Senato 3,2% mentre Vox Populi fa addirittura peggio (2,3%). Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,1 milioni di media (23,3%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 3 milioni (17,7%). Su Rai2 Rai Parlamento Speciale Senato addirittura solo l’1,6%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9,5%. Su Canale 5 Tg5 Notte 16,8%. Su Rai2 Striminzitic Show 3,2%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 6,7%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 11:04

