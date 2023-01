Ascolti Tv 10 gennaio 2023, buona la prima di Boomerissima

Ascolti tv 10 gennaio 2023, in prima serata su Canale5 Inter-Parma di Coppa Italia ha conquistato una media di 3.815.000 spettatori e share del 19.3% (primo tempo 4.095.000 e 18.5%, secondo tempo 3.713.000 e 18.6%, tempi supplementari 3.578.000 e 22.2%). Su Rai1 la fiction Il Nostro Generale 3.411.000 (17.5%). Su Rai2 più che buono l’esordio di Boomerissima con Alessia Marcuzzi e una nutrita pattuglia di ospiti (tra cui Max Giusti diventato ormai una specie di portafortuna per Rai2 dopo l'ottimo inizio di Boss in incognito) è scelto da 1.310.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1 Le Iene Show 1.278.000 (8.8%). Su La7 DiMartedì 1.144.000 e 6.4% (DiMartedì Più 385.000 e 5.7%). Su Rai3 #Cartabianca 811.000 (4.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 716.000 (4.7%). Su Tv8 Un Natale di cioccolato 590.000 (2.9%). Sul Nove The November Man 276.000 (1.4%). Su RealTime Primo Appuntamento arriva a 405.000 spettatori (1.9%).





In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 652.000 (8.3%). Su Canale5 Coppa Italia Live 1.093.000 (11.1%). Su Rai2 Bar Stella Distillato 330.000 (5.5%). Su Italia1 Chucky 285.000 (8.8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 323.000 (4.8%). Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto 165.000 (4.9%). Su La7 TgLa7 Notte 173.000 spettatori (3.9%). Su RealTime Il Principe Harry – L’Intervista 287.000 (1.9%).

