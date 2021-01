Ascolti Tv 10 gennaio 2021. Il Papa, suor Angela e il coprifuoco: una serata tutta casa e chiesa

Ascolti Tv 10 gennaio 2021. Serata scoppiettante con l’intervista al Papa su Canale 5, Suor Angela su Rai1, Maria De Filippi ospite da Fazio, Giletti sempre agguerrito e Barbara d’Urso finita stranamente in panchina, seppure per dare spazio al Papa. In prima serata su Rai1 la seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.513.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 Chiamatemi Francesco Il Papa della gente 2.614.000 (10%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.445.000 (8,8%), mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.566.000 (8,2%). Su La7 Non è l’Arena 1.285.000 (4,7%) nella prima parte e 1.060.000 (7,6%) nella seconda. Sui canali Sky Juventus-Sassuolo segna 1.828.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Guardiani della Galassia Vol.2 1.414.000 (5,9%). Su Rai2 la serie 9-1-1 fa 1.048.000 (3,8%). Su Rete4 Il ragazzo di campagna 915.000 (3,6%). Su Rai4 3 Days To Kill 627.000 (2,4%). Su Iris Jane Eyre è scelto 459.000 (1,8%). Sul Nove Anplagghed 442.000 (1,7%). Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi – E Poi… 388.000 (1,4%). Su Tv8 Family Food Fight 330.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Speciale Tg5 Intervista a Papa Francesco 5.404.000 (19%). Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno conquista 5.151.000 (18,1%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.246.000 (4,4%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.831.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1.055.000 (3,8%) nella prima parte e 998.000 (3,5%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 650.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 411.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.282.000 (21,4%). Su Canale5 Caduta Libera 3.783.000 (15,6%). Su Rai2 90° Minuto 1.211.000 (5,7%) nella prima parte e 1.426.000 (6%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.715.000 (14,6%).

Nel daytime su Rai1 l’Angelus 2.858.000 (19,5%), Linea Verde 3.592.000 (19,2%). Domenica In 3.524.000 (16,9%) nella prima parte e 3.114.000 (16,2%) nella seconda. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.922.000 (14,5%). Su Canale5 Domenica Live 2.220.000 (11,2%) nella prima parte e 2.092.000 (9,8%) nell’ultima parte. Su Rai2 Quelli che il Calcio 1.261.000 (6,6%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 853.000 (7,1%). Su Canale5 Speciale Tg5 1.056.000 (6,9%). Su Rai3 Tg3 Mondo 584.000 (6,4%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.092.000 (7,1%), L’altra DS 293.000 (4%). Su Italia1 Pressing Serie A 486.000 (6,1%). Su SkySport il Club prima parte 821.000 abbonati e 3,7% di share.

