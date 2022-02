Ascolti Tv 10 febbraio 2022, Doc Argentero (6,3 milioni) batte pure la Juve

Ascolti del 10 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 Doc Nelle Tue Mani 2 ha conquistato una media di 6.344.000 spettatori pari al 28,9% (primo episodio: 6.554.000 e 26,3%, secondo episodio: 6.149.000 e 32%). Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Sassuolo 5.027.000 pari al 20,2% di share (primo tempo: 5.227.000 e 20,2%, secondo tempo: 4.842.000 e 20,3%). Su Rai2 il film La Mossa del Pinguino 659.000 (2,8%). Su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine di Felice 1.165.000 (5,7%). Su Rai3 Caterina Caselli Una vita, cento vite 1.384.000 spettatori (5,7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.013.000 (5,6%). Su La7 Piazza Pulita 708.000 (3,9%). Su Tv8 Ignoto 1 Yara, DNA di un’indagine 254.000 (1,1%). Sul Nove Nemico Pubblico 297.000 (1,4%). Su Sky Uno Masterchef media serata di 834mila abbonati e del 3% di share (il primo episodio 931mila e 3% di share, il secondo 737mila e 3,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.688.000 (22,5%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.818.000 (15,8%). Su Rai2 Tg2 Post 848.000 (3,3%). Su Italia1 NCIS 1.330.000 (5,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.446.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 1.752.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.159.000 (4,8%) e 1.083.000 (4,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.554.000 (6,3%). Su Tv8 Guess My Age 339.000 (1,4%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics 376.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.541.000 (22,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.509.000 (17,9%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 368.000 (2%). Su Italia1 Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia 1.907.000 (11%), Coppa Italia Live 1.061.000 (4,5%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.676.000 (12,7%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 buon risultato per Serena Bortone con Oggi è Un Altro Giorno 2.174.000 (17,1%). Il Paradiso delle Signore 2.134.000 (19,6%). La Vita in Diretta 1.921.000 (17,2%) e 2.283.000 (17%). Su Canale5 Beautiful 2.578.000 (17,9%). Una Vita 2.447.000 (17,8%), Uomini e Donne 2.824.000 (23,4%), Amici 1.981.000 (18,2%), Grande Fratello Vip 1.968.000 (18,7%). Pomeriggio Cinque 1.740.000 (14,9%) e 2.021.000 (14,8%). Su Rai2 Ore 14 533.000 (4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 975.000 (13,2%). Su Rai2 Anni 20 Notte 190.000 (1,8%). Cerchi Azzurri 103.000 (2,8%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 358.000 (4,7%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 11:43

