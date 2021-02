Ascolti Tv 10 febbraio 2021, Rai1 brinda in Coppa con la Dea. Vanno forte Chi l'ha visto? e Italia's Got Talent

Ascolti Tv 10 febbraio 2021. In prima serata su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Napoli ha conquistato una media di 5.591.000 spettatori pari al 20,5% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.584.000 (11,5%). Su Canale5, in replica, L’Amore Strappato 2.090.000 (9,1%). Su Italia1 The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo 1.791.000 (7,6%). Su Rai2 La Caserma 1.686.000 (7%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 1.372.000 (5,8%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale 872.000 (3,8%). Su La7 TgLa7 Speciale 699.000 (2,8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 508.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 4.021.000 (14,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.151.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.445.000 (5,3%) nella prima parte e 1.259.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.349.000 (4,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.416.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.963.000 (7,1%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.182.000 (4,3%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 654.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 626.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.091.000 (23,3%). Su Canale5 Caduta Libera 3.897.000 (18,1%). Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 625.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.575.000 (15,7%). Su La7 TgLa7 Speciale - dalle 17:05 alle 19:53 – 653.000 (4%). Alle 20 Tg1: 6.329.000 (25,1%), Tg5: 5.007.000 (19,5%), TgLa7: 1.627.000 (6,3%). Alle 19 Tg3: 2.730.000 (13,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 825.000 (9,9%). Su Canale5 Quel mostro di suocera 757.000 (9,7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 758.000 (9,5%). Su Italia1 Arancia meccanica 364.000 (5,1%). Su Rai2 ReStart 310.000 (3,3%). Su Rete4 Confessione Reporter 214.000 (2,9%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Storie Italiane 1.150.000 (18,1%) e su Rai3 Agorà 564.000 (8,7%). Al pomeriggio su Canale 5 Uomini e Donne 3.511.000 (24,5%); Amici 2.435.000 (19,6%) e Grande Fratello Vip 2.263.000 (18,1%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA