Ascolti Tv 10 dicembre 2020, Julia Roberts più magica di Harry Potter. X Factor cresce del 30%

Ascolti Tv giovedì 10 dicembre 2020. Su Rai1 Wonder con Julia Roberts ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14,9% di share. Su Canale 5 Harry Potter e l’Ordine della Fenice 2.371.000 (11,5%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.687.000 (9,2%). Su Tv8 la finale di X Factor 2020 ha registrato una media di 746.000 spettatori (3,2%) ai quali vanno aggiunti gli abbonati di SkyUno 1.112.000 (4,8%) per un totale di 1.858.000 spettatori di media pari all’8% di share, un più 30% rispetto alla finale del 2019. Su Rai2 Paolo Rossi Il Campione è un sognatore che non si arrende 1.462.000 (5,8%). Su Rai3 Qui e Adesso con Massimo Ranieri 1.123.000 (4,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.068.000 (5,5%). Su La7 PiazzaPulita 1.045.000 (4,5%). Sul Nove Hitman L’Assassino ha 363.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.814.000 (17,6%). Su Rai1 Techetechetè Speciale Paolo Rossi 4.050.000 (14,8%). su La7 Otto e Mezzo 1.933.000 (7,1%). Su Rai2 Tg2 Post 1.384.000 (5,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.174.000 (4,3%) nella prima parte e 1.337.000 (4,9%) nella seconda. Su Italia1 CSI 1.181.000 (4,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.628.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 1.912.000 (7%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 476.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.115.000 (23,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.626.000 (16,8%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 663.000 (3,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.329.000 (14,4%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Real Sociedad 822.000 (3,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 11:10

