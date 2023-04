Ascolti Tv 10 aprile 2023, il Sanremo due mesi dopo non buca il video. Morgan andamento lento

Ascolti tv 10 aprile 2023 in prima serata su Rai1 – dalle 21.54 alle 23.33 – Sanremo 2023 Tra Palco e Realtà ha conquistato una media di 1.860.000 spettatori pari all’11.5%. Su Canale 5 il film Belle & Sebastien 2.087.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 L’incredibile storia dell’Isola delle Rose 1.061.000 e 5.8% di share. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 949.000 con il 6.3%. Su Rai3 Report 1.538.000 pari all’8.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica 809.000 e 6.1% di share. Su La7 Il Profumo del Mosto Selvatico 613.000 e 3.6%. Su Tv8: Spider-Man Far From Home 458.000 e 2.8%. Sul Nove la prima puntata della nuova stagione di Only Fun Comico Show 538.000 spettatori con il 3.2% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.261.000 e 22.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.461.000 e 18%. Su Italia1 NCIS 1.220.000 e 6.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.327.000 (7%), Un Posto al Sole 1.546.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 777.000 (4.1%) e 727.000 (3.8%). Su La7 Eden Missione Pianeta 584.000 (3.1%). Su Tv8 4 Hotel 421.000 e 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 477.000 con il 2.5%.

In Seconda serata su Rai1 Basco Rosso 614.000 con il 7.5% di share. Su Rai2 – dalle 23.07 alle 0.26 – StraMorgan 344.000 spettatori con il 3.4% di share.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA