Ascolti Tv 10 agosto 2021, Italia1 da Battiti, supera Canale5, Rai2 e Rai3

Ascolti Tv 10 agosto 2021. In prima serata Su Rai 1 Il film Ricatto d’amore ha registrato una media di 2.211.000 telespettatori, pari al 14,7% di share. Secondo posto per Italia 1 con Battiti Live 1.351.000 (10%). Su Canale 5 La serie Olivia Forte come la verità 1.118.000 (8,5%). Su Rai 2 La serie Squadra Speciale Cobra 11: 992.000 (6%) e 884.000 (6,1%). Su Rai 3 La Grande Lirica all’Arena di Verona con l’Aida 758.000 (5,6%). Su Rete 4 Il film Ferite mortali 632.000 (4,4%). Su Nove Il film Rocky III 525.000 (3,5%) fa meglio di In Onda Prima serata su La7 (464.000 e 3%). Su Tv8 Il film Due fidanzati per Juliette 229.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.325.000 (20,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.295.000 (14%). Su Rai2 Tg2 Post 664.000 (4%). Su Italia1 NCIS 786.000 (4,9%). Su Rai3 Via dei Matti N 0: 667.000 (4,3%). Su Rete4 Stasera Italia News 807.000 (5,1%) nella prima parte e 1.025.000 (6,2%) nella seconda. Su La7 In Onda 774.000 (4,7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 423.000 (2,6%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 399.000 (2,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.196.000 (25,6%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.425.000 (11,8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Agosto 2021, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA