Ascolti Tv 10 agosto 2019, su Rete 4 Stasera Italia supera la soglia dell'8%

Ascolti Tv di sabato 10 agosto 2019. Su Rai1 Techetechetè Superstar – Tony e Mimmo, Mercanti di Sogni ha conquistato 2,2 milioni circa di spettatori pari al 15,1% di share. Su Canale 5 Una Moglie Bellissima 1,6 milioni e l’11,4%. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Australia-Italia 8,6% e a seguire Bull 3,7%. Su Italia 1 Ritorno al Futuro III 5,3%. Su Rai3 Via dalla Pazza Folla 4,6%. Su Rete4 Una Vita 5,9%. Su La7 Body of Proof 3,2%. Su Tv8 Le Confessioni di Manson l’1,3%. Sul Nove l’incontro del Trofeo Naranja Valencia-Inter 6%. Su Rai 4 In Hell Nell’Inferno 2,7%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 13%. Su Italia 1 CSI 5,1%. Su Rete 4 Stasera Italia 6,9% nella prima parte e 8,2% nella seconda. Su La7 In Onda 6,7%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1,5%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 22%. Su Canale 5 Caduta Libera 14,2%. In seconda serata 13,8% per Volare, la grande storia di Domenico Modugno. Domenica 11 Agosto 2019, 11:47

