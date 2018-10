Ascolti, la Nazionale di Mancini vince solo in Tv

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche quando non vince la Nazionale di calcio fa sempre ascolti in tv. Gli azzurri di Mancini sono stati visti da una media di 5 milioni e 800 mila spettatori pari a 23,2% di share. Secondo posto per il film di Canale 5 Poveri ma ricchi con l’11,8% e meno della metà del pubblico della partita di Raiuno. Seguono le Iene Show e Chi l’ha visto? con share intorno al 10%. Poi Raidue con Piacere, sono un po’ incinta (1,8 milioni 7,6%). Vicino al 6 e mezzo Il Segreto su Retequattro. Tv8 con MasterChef 7 (2,8% e 586 mila spettatori) ha superato La7 con Atlantide (477 mila e 2,2%). Il 13% di share per Mai dire Grande Fratello in seconda serata su Italia 1.Nel daytime vincono le macchine da guerra di Eleonora Daniele al mattino con Storie Italiane, Barbara Palombelli con Forum all'ora di pranzo, Maria De Filippi e Barbara d'Urso nel pomeriggio di Canale 5. Viaggiano tutte intorno alla soglia del 20%, percentuale di share che Uomini e donne supera abbondantemente in ogni puntata.Bene su La7 l'Aria che tira con Myrta Merlino al 7%. Maluccio invece Tg2 Frankestein delle 10 del mattino, martedì è stato superato nello share addirittura da Studio 24 di RaiNews. Una generalista battuta da una allnews è un piccolo segno dei tempi.